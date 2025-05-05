Во время воздушной тревоги экзамены НМТ будут приостанавливать — в Минобразования объяснили, как будут действовать правила

Если тревога длится более 2,5 часов, абитуриентам предложат сдать экзамен во время дополнительной сессии в июле.

Фото: news.ztu.edu.ua

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В Украине будут приостанавливать все экзамены Национального мультипредметного теста (НМТ) во время воздушной тревоги. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телеканала «Киев 24».

«На время воздушной тревоги все тестирования будут приостанавливаться. В это время приостанавливается отсчет времени теста для абсолютно всех абитуриентов. После этого мы берем только самые необходимые личные вещи и спускаемся в укрытие», — объяснила Вакуленко.

По ее словам, участники будут оставаться в укрытии до окончания тревоги.

В случае, если тревога длится более 2,5 часов, абитуриентам предложат пройти экзамен в рамках дополнительной сессии в июле.

В то же время, как отметила глава УЦОКО, в прошлом году многие абитуриенты после продолжительной тревоги продолжали тестирование в тот же день: «Если абитуриенты готовы продолжать и у сотрудников центра есть такая возможность, например, работает общественный транспорт, — то они часто просят продолжить тестирование», — рассказала она.

Основная сессия тестирования состоится в мае. 7 мая в личные электронные кабинеты поступят приглашения на НМТ. Экзамены начнутся 14 мая.

В этом году участники будут сдавать четыре предмета, один из которых — по выбору. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и сертификат участника. На месте каждому будет предоставлена отдельная зона для личных вещей, где можно будет оставить электронные устройства, воду и еду.

«Воду нельзя держать рядом с компьютером, чтобы случайно не залить технику, но в любой момент можно подойти и попить», — объяснила Вакуленко.

Тестирование будет длиться около 4 часов и состоять из двух этапов с 20-минутным перерывом между ними. Сначала — украинский язык и математика, затем — история Украины и четвертый предмет на выбор. Во время перерыва можно будет сходить в туалет, перекусить или просто отдохнуть. Также туалетом можно воспользоваться и во время блока тестирования, но тогда это время вычитается из общего времени на выполнение заданий.

«Все необходимое для теста будет выдаваться на месте, кроме ручки, перекуса и воды», — добавила Вакуленко.

Она также подчеркнула, что задания у всех участников разные, поэтому искать «слитые» варианты в соцсетях не имеет смысла.

«Я бы не тратила время на поиски каких-то заданий в TikTok. Ежегодно мы публикуем примеры реальных тестов. В прошлом году выложили два варианта. Структура не изменилась, так что ознакомиться с форматом можно уже сейчас», — подытожила она.

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