Белый дом поздравил с днем ​​«Звездных войн» портретом Трампа со световым мечом, фото

Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа в образе героя саги, сгенерированное искусственным интеллектом.

Белый дом на официальной странице опубликовал поздравление с Днем «Звездных войн» с изображением президента Дональда Трампа со световым мечом.

4 мая считается неофициальным праздником для поклонников культовой фантастической саги Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Эта дата была выбрана из-за знаменитой фразы из вселенной: «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую фанаты обыгрывают как «May the fourth be with you» (англ. fourth — четвертое и May — май).

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так отчаянно стараются вернуть лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13 обратно в нашу Галактику. Вы не повстанцы — вы Империя», — говорится в публикации Белого дома в соцсети Х.

К посту также был добавлен портрет Трампа, сгенерированный искусственным интеллектом.

На изображении президент США стоит со световым мечом, а за его спиной — два орла и флаг страны.

