Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не рассматривается – советник Президента Зеленского

Литвин ответил коротко: «Не рассматривают».

Фото: volynnews.com

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В Офисе Президента не рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом сообщил советник Президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, отвечая в социальных сетях на сообщение о том, что в Украине якобы «начнут масштабную проверку забронированных от мобилизации, также в ОП рассматривают снижение мобилизационного возраста до 18 лет, — инсайдеры».

Литвин ответил коротко: «Не рассматривают».

Напоминаем, в парламенте зарегистрирован законопроект 13229 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Речь идет о возможности служить по контракту для лиц старше 60 лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МОЗ также разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников.

«На данный момент Министерство здравоохранения получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты МОЗ в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования», – заявили в МОЗ.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», более 100 заведений профессионального предвысшего и высшего образования ожидает проверка на предмет наличия лиц, которые путем получения образования уклоняются от мобилизации.

Также Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 13193, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Кабмин указывает, что за последнее полугодие существенно возросло количество соискателей профессионального (профессионально-технического) и соискателей профессионального предвысшего образования из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

В частности, предлагается ограничить 25 годами возраст для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и для студентов профессиональных колледжей.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что отдельных военнослужащих ТЦК будут направлять в зону боевых действий.

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