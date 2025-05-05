Трамп хочет привлечь Эрдогана, чтобы остановить войну между Россией и Украиной

Дональд Трамп заявил о возможности привлечения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к делу прекращения войны между РФ и Украиной.

Фото: aa.com.tr

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к «делу прекращения бессмысленной, но смертельной войны между Россией и Украиной». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я только что провел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался множества вопросов, включая войну России/Украины, всего, что связано с Сирией, Газой и многим другим», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что его отношения с Эрдоганом в течение первого президентского срока были отличными.

«Мы тесно сотрудничали по многим вопросам (…) В любом случае, я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Эрдоганом в деле прекращения бессмысленной, но смертельной войны между Россией и Украиной — СЕЙЧАС!», — добавил Трамп.

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