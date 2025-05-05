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Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити війну між Росією і Україною

19:14, 5 травня 2025
Дональд Трамп заявив про можливість залучення Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до справи припинення війни між РФ і Україною.
Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити війну між Росією і Україною
Фото: aa.com.tr
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Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до «справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато іншого», - заявив Трамп.

Трамп підкреслив, що його стосунки з Ердоганом протягом першої каденції були чудовими.

«Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями (…) У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом у справі припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною - ЗАРАЗ!», - додав Трамп.

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США росія Україна Дональд Трамп Туреччина війна

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