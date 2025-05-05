Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити війну між Росією і Україною

Дональд Трамп заявив про можливість залучення Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до справи припинення війни між РФ і Україною.

Фото: aa.com.tr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до «справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато іншого», - заявив Трамп.

Трамп підкреслив, що його стосунки з Ердоганом протягом першої каденції були чудовими.

«Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями (…) У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом у справі припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною - ЗАРАЗ!», - додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.