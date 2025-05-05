Зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається – радник Президента Зеленського

Литвин відповів коротко: «Не розглядають».

Фото: volynnews.com

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В Офісі Президента не розглядають питання зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це повідомив радник Президента Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин, відповідаючи у соцмережах на повідомлення про те, що в Україні начебто «почнуть масштабну перевірку заброньованих від мобілізації, також в ОП розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років, — інсайдери».

Литвин відповів коротко: «Не розглядають».

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроект 13229 про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Йдеться про можливість служити за контрактом для осіб віком 60 років і більше.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», МОЗ також розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників.

«Наразі Міністерство охорони здоров’я отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання» – заявили у МОЗ.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», понад 100 закладах фахової передвищої та вищої освіти чекає перевірка на предмет наявності осіб, які шляхом здобуття освіти ухиляються від мобілізації.

Також Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект 13193, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. Кабмін вказує, що за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) і здобувачів фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відстрочку.

Серед іншого, пропонується обмежити 25 роками вік для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

Генштаб ЗСУ, в свою чергу, повідомив, що окремих військовослужбовців ТЦК направлятимуть до зони бойових дій.

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