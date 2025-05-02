Для чоловіків 60 років і старше при прийнятті на військову службу встановлять випробувальний строк – законопроект

Контракт для чоловіків 60 років і старше може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

Джерело фото: АрміяInform

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У контракті про проходження військової служби чоловіками 60 років і старше пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність. Відповідний законопроект 13229 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких Федір Веніславський, Роман Костенко та інші. Строк контракту становитиме один рік із можливістю укладення нових контрактів.

Так, законопроект передбачає зміни до закону про військову службу шляхом доповнення його механізмом прийняття на службу чоловіків 60 років і старше.

Буде передбачено, що громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі, можуть бути, за власним бажанням, повторно взяті на військовий облік військовозобов’язаних у разі наявності листа (письмової згоди) командира військової частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом.

Так, за наявності листа (письмової згоди) від командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи, віком від 60 років, що визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади:

рядового, сержантського або старшинського складу;

молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Письмова згода командира військової частини на укладення контракту з особою, яка приймається на посаду молодшого або старшого офіцерського складу надається виключно після погодження кандидатури з Генеральним штабом Збройних Сил України. Порядок погодження кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначаються Генштабом ЗСУ.

У контракті про проходження військової служби таких осіб встановлюється випробування строком 2 місяці. Граничний вік перебування на військовій службі для них не встановлюється.

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці 60 років і старше, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування;

через службову невідповідність.

Автор: Наталя Мамченко

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