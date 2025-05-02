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Для мужчин 60 лет и старше при приеме на военную службу установят испытательный срок – законопроект

08:29, 2 мая 2025
Контракт для мужчин 60 лет и старше может быть прекращен или расторгнут в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание, а также из-за служебного несоответствия.
Для мужчин 60 лет и старше при приеме на военную службу установят испытательный срок – законопроект
Источник фото: АрміяInform
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В контракте о прохождении военной службы мужчинами 60 лет и старше предлагается установить испытательный срок длительностью 2 месяца. При этом контракт может быть прекращен или расторгнут в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание, а также из-за служебного несоответствия. Соответствующий законопроект 13229 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Федор Вениславский, Роман Костенко и другие. Срок контракта составит один год с возможностью заключения новых контрактов.

Законопроект предусматривает изменения в закон о военной службе путем дополнения его механизмом приема на службу мужчин 60 лет и старше.

Будет предусмотрено, что граждане Украины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, могут по собственному желанию быть повторно поставлены на воинский учет военнообязанных при наличии письма (письменного согласия) командира воинской части о приеме их на военную службу по контракту.

При наличии письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица старше 60 лет, признанные ВВК пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности:

  • рядового, сержантского или старшинского состава;
  • младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).

Письменное согласие командира воинской части на заключение контракта с лицом, принимаемым на должность младшего или старшего офицерского состава, предоставляется только после согласования кандидатуры с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Порядок согласования кандидатур, а также перечень документов, необходимых для их рассмотрения, определяются Генштабом ВСУ.

В контракте о прохождении военной службы таких лиц устанавливается испытательный срок длительностью 2 месяца. Предельный возраст пребывания на военной службе для них не устанавливается.

Контракт прекращается (расторгается), а военнослужащие 60 лет и старше, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы на следующих основаниях:

  • в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание;
  • из-за служебного несоответствия.

Автор: Наталя Мамченко

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