Добор судей в местные суды — 306 человек подали документы в особом порядке

ВККС завершила прием заявлений от кандидатов, являющихся военнослужащими.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что 1 мая завершился прием заявлений и документов от кандидатов, являющихся военнослужащими и имеющих намерение участвовать в доборе на должность судьи местного суда. 306 человек подали документы в особом порядке.

В целом в процедурах отбора и перевода в местный суд документы подали 9 339 лиц, из которых:

8 744 — лица, выразившие намерение стать судьями,

595 — судьи, которые хотят быть переведены в другой местный суд.

Среди них: 595 судей, 3 155 сотрудников суда, 2 137 сотрудников прокуратуры, 1 032 адвоката, 354 военнослужащих, 2 066 других специалистов.

Список лиц, обратившихся в Комиссию для участия в отборе и для перевода в местный суд:

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