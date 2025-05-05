Добір суддів у місцеві суди — 306 осіб подали документи в особливому порядку

ВККС завершила приймання заяв від кандидатів, які є військовослужбовцями.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що 1 травня завершила приймання заяв та документів від кандидатів, які є військовослужбовцями та мають намір взяти участь у доборі на посаду судді місцевого суду. 306 осіб подали документи в особливому порядку.

Загалом у процедурах добору та переведення до місцевого суду подали документи 9 339 осіб, з яких:

- 8 744 особи, які виявили намір стати суддею,

- 595 суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Серед цих осіб: 595 суддів, 3 155 працівників суду, 2 137 працівників прокуратури, 1 032 адвокати, 354 військовослужбовці, 2 066 інших фахівців.

Список осіб, які звернулися до Комісії для участі в доборі та для переведення до місцевого суду:

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