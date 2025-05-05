Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Днепр

Билеты на поезд из Киева в Днепр уже поступили в продажу.

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«Укрзализныця» сообщила, что назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр на 9 и 11 мая.

Отправление нового поезда из Киева — в 13:44, прибытие в Днепр — в 21:00.

В обратном направлении — из Днепра в 08:10 (9 мая) и в 08:15 (11 мая), прибытие в Киев — в 16:17.

Кроме того, поездом смогут воспользоваться также жители Каменского и Смелы. Предусмотрена остановка на станции имени Тараса Шевченко при следовании из Днепра в Киев.

Билеты на поезд уже доступны в продаже.

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