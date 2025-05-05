Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Дніпра

Квитки на поїзд з Києва до Дніпра вже з’явилися у продажу.

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«Укрзалізниця» повідомила, що призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ - Дніпро на 9 та 11 травня.

Відправлення нового поїзда з Києва - о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00.

У зворотному напрямку - з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), до Києва - о 16:17.

Крім того, поїздом зможуть скористатись також мешканці Кам'янського та Сміли. Зупинка по станції імені Тараса Шевченка передбачена при слідуванні з Дніпра до Києва.

Квитки на поїзд вже з’явилися у продажу.

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