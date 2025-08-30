Союзникам не вдалося переконати Трампа жорстко відреагувати на обстріл Києва в ніч на 28 серпня, — Politico

США утрималися від жорсткої реакції на російську атаку 28 серпня.

Президент Дональд Трамп не був особливо стривожений нічною бомбардуванням Києва — найбільшою атакою Росії з моменту зустрічі лідерів два тижні тому. Європейські лідери зранку 28 серпня намагалися привернути його увагу. Про це пише Politico.

У низці дописів у соціальних мережах, адресованих фактично одній людині, вони вказували на кількасот ракет і дронів, випущених Росією, як на доказ того, що Путін нещирий у своїх мирних намірах.

Але прессекретарка Білого дому Каролін Левітт натякнула, що обстріл Києва був очікуваною «відповіддю» на атаки України на російські нафтопереробні заводи протягом останнього місяця.

Трамп «не був задоволений цим кроком, але також не здивувався», — сказала Левітт, повторивши, що президент хоче припинення кровопролиття, але звинувачує обидві країни у відсутності прогресу в переговорах.

Нейтральна реакція адміністрації на напад Росії відбулася всупереч публічним закликам європейських союзників, які наголошують: атака Росії — це не просто відповідь.

«Росія не має наміру завершувати цю війну», — написав президент Фінляндії Александр Стубб у дописі на X.

Президент Франції Еммануель Макрон, який разом зі Стуббом був одним із семи європейських лідерів, що минулого тижня зустрічалися з Трампом у Білому домі разом із Президентом України Володимиром Зеленським, також висловив жаль з приводу атаки, під час якої за одну ніч було застосовано понад 600 ракет і дронів: «Ось як Росія уявляє собі мир», — написав він. — «Терор і варварство».

Стубб, Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші, хто засуджує російські атаки і публічно ставить під сумнів наміри Путіна, «намагаються використати нічну атаку на Україну, щоб апелювати до небажання Трампа бачити жертви», — сказав один високопосадовець із Європи, який, як і кілька інших, говорив на умовах анонімності, бо не був уповноважений виступати публічно. — «Вони сподіваються зробити його більш рішучим».

Попри те, що між США і Європою тривають конструктивні переговори щодо гарантій безпеки України після війни, спостерігається явна розбіжність у поглядах на перспективи миру найближчим часом.

Адміністрація Трампа коливається між заявами про готовність Путіна до добросовісних переговорів і визнанням того, що війна може тривати ще довго, пише Politico.

«Можливо, обидві сторони не готові її завершити», — сказала Левітт. — «Президент хоче її завершення, але це мають захотіти і лідери цих країн».

Цього тижня Трамп дійсно запровадив додаткові мита на Індію, підвищивши ставку до 50% як покарання за закупівлю російської нафти, але Білий дім відмовився запроваджувати нові економічні санкції проти Росії.

Видання підкреслює, що Україна зробила західні гарантії безпеки центральною умовою будь-якого врегулювання, щоб запобігти подальшим атакам з боку Росії. Після того, як Зеленський і деякі ключові європейські союзники зібралися в Білому домі на початку місяця, адміністрація Трампа дала сигнал, що підтримає створення європейських сил, які допоможуть гарантувати безпеку України — надаючи розвідувальні дані, контроль за полем бою та участь у повітряній обороні.

Однак, хоча Трамп після цього заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським, і що російський диктатор погодився на цю ідею, Москва згодом відмовилася від мирного саміту і відкинула кілька пропозицій щодо зміцнення безпеки України.

Це змусило європейських лідерів ще більше сумніватися у щирості намірів Путіна, зазначає Politico.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи перед пресою перед зустріччю з Макроном у південній Франції, відкинув твердження Трампа про нібито домовленість щодо зустрічі Путіна із Зеленським.

«Очевидно, що зустрічі між Президентом Зеленським і Путіним не буде — всупереч тому, що було погоджено між президентом Трампом і президентом Путіним минулого тижня у Вашингтоні», - сказав він.

