Союзникам не удалось убедить Трампа жестко отреагировать на обстрел Киева в ночь на 28 августа, — Politico

Президент Дональд Трамп не был особенно обеспокоен ночной бомбардировкой Киева — крупнейшей атакой России с момента встречи лидеров две недели назад. Европейские лидеры утром 28 августа пытались привлечь его внимание. Об этом пишет Politico.

В серии публикаций в социальных сетях, адресованных фактически одному человеку, они указывали на несколько сотен ракет и дронов, выпущенных Россией, как на доказательство того, что Путин неискренен в своих мирных намерениях.

Но пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт намекнула, что обстрел Киева был ожидаемой «ответной мерой» на атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам в течение последнего месяца.

Трамп «не был доволен этим шагом, но также и не удивился», — сказала Левитт, повторив, что президент хочет прекращения кровопролития, но обвиняет обе страны в отсутствии прогресса на переговорах.

Нейтральная реакция администрации на нападение России произошла вопреки публичным призывам европейских союзников, которые подчеркивают: атака России — это не просто ответ.

«Россия не намерена заканчивать эту войну», — написал президент Финляндии Александр Стубб в публикации в X.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который вместе со Стуббом был одним из семи европейских лидеров, встречавшихся на прошлой неделе с Трампом в Белом доме вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, также выразил сожаление по поводу атаки, в ходе которой за одну ночь было выпущено более 600 ракет и дронов: «Вот так Россия представляет себе мир», — написал он. — «Террор и варварство».

Стубб, Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие, кто осуждает российские атаки и публично ставит под сомнение намерения Путина, «пытаются использовать ночную атаку на Украину, чтобы апеллировать к нежеланию Трампа видеть жертвы», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, который, как и несколько других, говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен выступать публично. — «Они надеются сделать его более решительным».

Несмотря на то, что между США и Европой продолжаются конструктивные переговоры о гарантиях безопасности Украины после войны, существует явное расхождение во взглядах на перспективы мира в ближайшее время.

Администрация Трампа колеблется между заявлениями о готовности Путина к добросовестным переговорам и признанием того, что война может продолжаться ещё долго, пишет Politico.

«Возможно, обе стороны не готовы её завершить», — сказала Левитт. — «Президент хочет её завершения, но этого должны захотеть и лидеры этих стран».

На этой неделе Трамп действительно ввёл дополнительные пошлины на Индию, увеличив ставку до 50% в качестве наказания за покупку российской нефти, но Белый дом отказался вводить новые экономические санкции против России.

Издание подчёркивает, что Украина сделала западные гарантии безопасности центральным условием любого урегулирования, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны России. После того как Зеленский и некоторые ключевые европейские союзники собрались в Белом доме в начале месяца, администрация Трампа дала сигнал, что поддержит создание европейских сил, которые помогут гарантировать безопасность Украины — предоставляя разведывательные данные, контроль за полем боя и участие в системе противовоздушной обороны.

Однако, несмотря на то что Трамп после этого заявил, что хотел бы провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, и что российский диктатор согласился на эту идею, Москва впоследствии отказалась от мирного саммита и отклонила несколько предложений по укреплению безопасности Украины.

Это заставило европейских лидеров ещё больше усомниться в искренности намерений Путина, отмечает Politico.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая перед прессой перед встречей с Макроном на юге Франции, отверг утверждение Трампа о якобы достигнутой договорённости о встрече Путина с Зеленским.

«Очевидно, что встречи между Президентом Зеленским и Путиным не будет — вопреки тому, что было согласовано между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе в Вашингтоне», — сказал он.

