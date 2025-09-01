Практика судів
У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під вантажний потяг

10:12, 1 вересня 2025
16-річну українку зіштовхнули з платформи прямо перед вантажним потягом.
Фото: dw.com
У німецькому місті Фрідланд загинула 16-річна дівчина з України — її штовхнули під вантажний потяг, що мчав зі швидкістю близько 100 км/год. Про це повідомило видання Stern.

У день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі поїзда та вказав їм на тіло дівчини.

Спочатку правоохоронці припустили, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди чоловіка на плечі загиблої. Справу перекваліфікували.

Правоохоронці вважають, що підозрюваний 31-річний Мухаммед навмисно зіштовхнув громадянку України 16-річну Ліану з платформи прямо перед вантажним потягом.

Раніше чоловік вже привертав увагу поліції через заворушення у відділку. Він поводився агресивно, тому був доправлений до спеціалізованої психіатричної клініки. Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом «параноїдальна шизофренія».

Мухаммед подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

В день інциденту, 11 серпня, Ліана поверталась додому із навчання і говорила телефоном із дідусем. Він почув крики і одразу сповістив її батьків.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
