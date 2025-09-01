Практика судів
Німецька екстремістка після зміни статі не прибула до жіночої тюрми — її оголосили у розшук

16:30, 1 вересня 2025
Марла-Свенья Лібіх, яка змінила стать, щоб відбувати покарання у жіночій в'язниці, так туди і не потрапила.
Фото: Sebastian Willnow / Getty Images
Трансгендерна ультраправа екстремістка Марла-Свенья Лібіх (раніше відома як Свен Лібіх) не прибула до жіночої в'язниці до Німеччини, в якій мала відбувати покарання. Її оголосили у розшук. Про це пише Euronews.

У 2023 році Свен Лібіх — тоді ще офіційно чоловік — був засуджений до півтора року позбавлення волі без права на дострокове звільнення за розпалювання ненависті, наклеп і образу.

Однак у 2024 році Свен Лібіх змінив стать і попросив покарання у жіночій в’язниці, щоб уникнути «дискримінації» з боку ув’язнених-чоловіків.

Тож тепер, згідно із законом, його довелося направити до жіночої в'язниці.  Однак він не з’явився туди, тож прокуратура Галле видала ордер на арешт.

У серпні прокуратура Галле підтвердила, що Лібіх варто помістити до жіночої виправної колонії міста Хемніц. Речник прокуратури пояснив, що подальше рішення ухвалюватиме адміністрація в’язниці після співбесіди із засудженою.

Зазначалося, що після прибуття Лібіха мали опитати, щоб перевірити, чи доречно його поміщати серед жінок.

Лібіха називають «правим екстремістом», діяльність якого здійснюється по всій країні.

Його фотографували з пов’язкою в нацистському стилі, коли він брав участь у протестах, де демонстранти в чорному марширували з червоно-білими та чорними прапорами.

Тим часом Лібіх залишається активною в соцмережах, зокрема в X, де писала глузливі пости про свою втечу. 

Правоохоронці розшукують Лібіх по всій країні, у системах пошуку поліції видали відповідне оповіщення. 

