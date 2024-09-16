У Раді відповіли, коли парламент ухвалить законопроєкт про страхування життя і здоровʼя волонтерів

Депутати хочуть звільнити від оподаткування благодійні фонди і громадські організації, які займаються страхуванням життя і здоров’я волонтерів.

Джерело фото: sluga-narodu.com

У парламенті сподіваються до кінця року ухвалити у першому читанні законопроєкт №10040 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки волонтерської діяльності в умовах воєнного стану». Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, мета законопроєкту – звільнити від оподаткування благодійні фонди і громадські організації, які займаються страхуванням життя і здоров’я волонтерів. Відповідний законопроєкт було зареєстровано рівно рік тому, але з того часу через неузгодженість, зокрема з Міністерством фінансів, законопроєкт не вдається схвалити бодай у першому читанні, пояснила парламентарійка.

Шуляк пояснила: попри те, що в Україні діє закон «Про волонтерську діяльність», починаючи з 2015 року, випадків, коли їм або їхнім сім‘ям виплачувалася державна допомога, яка визначена цим законом, було не більше 40. Відтак, благодійні і громадські організації готові самостійно страхувати життя і здоров’я волонтерів для того, щоб у випадку їхньої смерті або травмування, такий громадянин або його сім‘я отримували хоча б якісь виплати. Але широкій розповсюдженості цієї практики заважає те, що згідно з положеннями Податкового кодексу, до сум, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), належать, зокрема, суми страхових платежів за договорами страхування життя та здоров’я волонтерів. Відповідно, норму щодо оподаткування запропонували скасувати, пояснила Шуляк.

«Сам законопроєкт №10040 ми зареєстрували рівно рік тому – у вересні 2023 року, але до цього часу його не вдалося зрушити з місця. Його вдалося погодити з податковим комітетом, але Міністерство фінансів нам довгий час не давало дійти консенсусу. Зокрема, через те, що були побоювання, що це може стати джерелом схем по ухиленню від оподаткування і для виведення коштів. Це нонсенс з точки зору механіки роботи благодійних фондів. І це абсолютно типова практика для США, Канади і ЄС. Їхній досвід наочно вказує на те, що страхування волонтерів необхідне за умови пом’якшення оподаткування», – наголосила Шуляк.

Вона додала, що нині триває фінальна стадія погоджень останніх змін з Міністерством фінансів, тому є шанси ухвалити відповідний законопроєкт у першому читанні до кінця поточного року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.