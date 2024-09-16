В Раде ответили, когда парламент примет законопроект о страховании жизни и здоровья волонтеров

Депутаты хотят освободить от налогообложения благотворительные фонды и общественные организации, занимающиеся страхованием жизни и здоровья волонтеров.

Источник фото: sluga-narodu.com

В парламенте надеются до конца года принять в первом чтении законопроект №10040 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке волонтерской деятельности в условиях военного положения». Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, цель законопроекта – освободить от налогообложения благотворительные фонды и общественные организации, занимающиеся страхованием жизни и здоровья волонтеров. Соответствующий законопроект был зарегистрирован ровно год назад, но с тех пор из-за несогласованности, в частности с Министерством финансов, законопроект не удается одобрить хотя бы в первом чтении, пояснила парламентарийка.

Шуляк объяснила: несмотря на то, что в Украине действует закон «О волонтерской деятельности», начиная с 2015 года, случаев, когда им или их семьям выплачивалась государственная помощь, определенная этим законом, было не более 40. Следовательно, благотворительные и общественные организации готовы самостоятельно страховать жизнь и здоровье волонтеров для того, чтобы в случае их смерти или травмирования, такой гражданин или его семья получали хотя бы какие-то выплаты. Но широкой распространенности этой практики мешает то, что согласно положениям Налогового кодекса, к суммам, облагаемым налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), относятся, в частности, суммы страховых платежей по договорам страхования жизни и здоровья волонтеров. Соответственно, норму по налогообложению предложили отменить, пояснила Шуляк.

«Сам законопроект №10040 мы зарегистрировали ровно год назад – в сентябре 2023 года, но до сих пор его не удалось сдвинуть с места. Его удалось согласовать с налоговым комитетом, но Министерство финансов нам долгое время не давало прийти к консенсусу. В частности, из-за того, что были опасения, что это может стать источником схем по уклонению от налогообложения и для выведения средств. Это нонсенс с точки зрения механики работы благотворительных фондов. И это совершенно типичная практика для США, Канады и ЕС. Их опыт наглядно указывает на то, что страхование волонтеров необходимо при условии смягчения налогообложения», – подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что сейчас идет финальная стадия согласований последних изменений с Министерством финансов, поэтому есть шансы принять соответствующий законопроект в первом чтении до конца текущего года.

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