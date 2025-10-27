Практика судів
Уряд вніс до Ради законопроект про правовий статус іноземців, які захищають Україну

18:29, 27 жовтня 2025
Законопроект передбачає, що іноземці на службі в Україні зможуть легально залишатися до 6 місяців після контракту.
Уряд зареєстрував у Раді законопроект №14160 «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає створення правових умов для перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які сприяють захисту країни, а також їхніх батьків і дітей.

Документ пропонує:

  • Збільшити з трьох до шести місяців період, протягом якого іноземці, у яких закінчився контракт, вважатимуться такими, що законно перебувають в Україні;
  • Зараховувати період військової служби за контрактом до строку безперервного проживання (останні п’ять років) при отриманні дозволу на імміграцію;
  • Встановити квоту імміграції для іноземців та осіб без громадянства, які під час воєнного стану надавали стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну чи іншу допомогу підрозділам ЗСУ або Нацгвардії в районах бойових дій не менше чотирьох місяців або перебували в полоні;
  • Визначити посвідчення учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни, а також витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання;
  • Запровадити «посвідчення іноземця для виїзду за кордон».

