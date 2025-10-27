Правительство внесло в Раду законопроект о правовом статусе иностранцев, защищающих Украину

Законопроект предусматривает, что иностранцы на службе в Украине смогут легально оставаться до 6 месяцев после контракта.

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект №14160 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает создание правовых условий для пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, которые способствуют защите страны, а также их родителей и детей.

Документ предлагает:

Увеличить с трех до шести месяцев период, в течение которого иностранцы, у которых закончился контракт, будут считаться законно пребывающими в Украине;

Зачислять период военной службы по контракту в срок непрерывного проживания (последние пять лет) при получении разрешения на иммиграцию;

Установить квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства, которые во время военного положения оказывали стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую или иную помощь подразделениям ВСУ или Нацгвардии в районах боевых действий не менее четырех месяцев или находились в плену;

Определить удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны основанием для получения вида на временное проживание;

Ввести «удостоверение иностранца для выезда за границу».

