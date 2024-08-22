Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Паралізований пацієнт Neuralink зміг зіграти в Counter-Strike силою думки завдяки мозковому імпланту, відео

21:18, 22 серпня 2024
Тепер пацієнт може грати в Counter-Strike, одночасно переміщаючись картою і дивлячись на всі боки.
Паралізований пацієнт Neuralink зміг зіграти в Counter-Strike силою думки завдяки мозковому імпланту, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий пацієнт, якому вживили мозковий чіп компанії Ілона Маска Neuralink, може грати в комп'ютерну гру Counter-Strike 2 силою думки. Про це повідомили у компанії Neuralink.

Пристрій дає паралізованим пацієнтам змогу користуватися цифровими пристроями.

Чоловік на ім'я Алекс втратив контроль над своїми кінцівками після травми спинного мозку, а тепер використовує імплантат для дистанційного керування мишею на ноутбуці.

Операція, проведена в Неврологічному інституті Барроу (штат Аризона) пройшла успішно. Наступного дня Алекса виписали, і його відновлення пройшло добре.

За допомогою пристрою Link він покращив свої навички грати у відеоігри та почав вивчати, як використовувати програмне забезпечення для проєктування 3D-об’єктів.

Як розповіли у компанії, Алексу знадобилося менше ніж 5 хвилин, щоб він почав керувати курсором після підключення Link до комп’ютера. За кілька годин він зміг перевершити максимальну швидкість і точність у грі Webgrid, мета якої — якнайшвидше натискати цілі на сітці, мінімізуючи помилкові натискання. Результат вимірюється у бітах за секунду (BPS).

Після завершення першого дослідницького сеансу Алекс продовжив самостійно тестувати можливості Link, використовуючи його для гри в шутер від першої особи Counter-Strike 2.

До операції Алекс любив грати за допомогою джойстика Quadstick, що керується ротом. Але джойстик Quadstick дозволяв вибрати лише одну дію за один раз – або переміщення по карті, або прицілювання.

По суті, Алексу доводилося перемикатися між функціями миші та клавіатури під час гри.

Тепер завдяки чіпу Neuralink він може прицілюватися за допомогою імпланту, просто думаючи про це і одночасно рухатися, використовуючи контролер.

«Просто бігати так приємно, тому що я можу дивитися на всі боки і мені не потрібно рухати Quadstick вліво і вправо», – розповів Алекс Neuralink.

Поряд з іграми Алекс також використовував імплант для розробки 3D-проектів у CAD (система автоматизованого проектування або система автоматизації проєктних робіт).

Зокрема, він створював спеціальне кріплення для електричного зарядного пристрою для імплантату Neuralink. Потім кріплення було надруковано на 3D-принтері.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вчені Массачусетського інституту знайшли відповідь, чому юристи пишуть документи складною мовою

Вчені вважають, що знайшли відповідь на питання, чому юридичні документи написані «нелюдською» мовою.

Оплатити комуналку можна буде за рахунок кешбеку за купівлю українських товарів і послуг

Кабмін визначив порядок, за яким можна щомісячно отримувати до 3000 грн кешбеку за товари і послуги з України, під’єднавшись до програми через Дію.

Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за неповагу до суду до 6800 грн, за неявку до суду – до 12 тисяч грн

Розмір штрафів за неповагу та неявку до суду буде збільшено - законопроект прийнято за основу.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва