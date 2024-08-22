На Хмельниччині громаді повернули 135 га земель, які обманом отримав орендар

Ділянки обманом опинились у незаконному користуванні.

На Хмельниччині забезпечено реальне виконання судового рішення про визнання недійсними договорів оренди та суборенди, а також повернення територіальній громаді ділянок вартістю понад 29 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканець Черкащини, який заявив про намір створити фермерське господарство, в пільговому порядку отримав в оренду 135 га землі сільськогосподарського призначення.

Однак виявилось, що дійсного наміру на ведення такої підприємницької діяльності чоловік не мав. Насправді ж це було схемою для отримання ділянки у користування іншим суб’єктом господарювання без проведення земельних торгів.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом та відстояла свою позицію в усіх судових інстанціях, включаючи Верховний Суд.

Наразі судове рішення виконано, земельну ділянку повернуто Староушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.

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