В Хмельницкой области общине вернули 135 га земель, которые обманом получил арендатор

Участки обманом оказались в незаконном использовании.

В Хмельницкой области обеспечено реальное исполнение судебного решения о признании недействительными договоров аренды и субаренды, а также возвращение территориальной общине участков стоимостью более 29 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что житель Черкасской области, заявивший о намерении создать фермерское хозяйство, в льготном порядке получил в аренду 135 га земли сельскохозяйственного назначения.

Однако оказалось, что действительного намерения на ведение такой предпринимательской деятельности у мужчины не было. На самом же деле это была схема для получения участка в пользование другим субъектом хозяйствования без проведения земельных торгов.

В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд с иском и отстояла свою позицию во всех судебных инстанциях, включая Верховный Суд.

В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок возвращен Староушицкой территориальной общине Каменец-Подольского района.

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