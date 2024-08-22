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Апеляційний суд стягнув із порушниці митних правил 700 тисяч гривень: суть справи

21:00, 22 серпня 2024
Директорка ТОВ вчинила праворушення, які стосуються митного оформлення екскаватора.
Апеляційний суд стягнув із порушниці митних правил 700 тисяч гривень: суть справи
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Рівненський апеляційний суд стягнув із порушниці митних правил 700 тисяч гривень та конфіскував у дохід держави, товар — екскаватор колісний марки JCB. Це рішення є остаточним й оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу, подану на постанову місцевого суду, якою 26-річну директорку Товариства з обмеженою відповідальністю (далі у тексті — ТзОВ) визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 483  Митного кодексу України, та накладено на неї штраф у розмірі 150 відсотків вартості товару, що становить 687 749 гривень, із конфіскацією товару — екскаватора колісного марки JCB.

Захисниця особи, притягнутої до адмінвідповідальності, в апеляційній скарзі просила скасувати оскаржувану постанову, а провадження у справі закрити у зв’язку з відсутністю в діях її довірительки події і складу адміністративного правопорушення.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційних вимог та залишив постанову суду попередньої інстанції без змін, як законну та обґрунтовану.

Із матеріалів справи відомо, що торік у жовтні місцевий суд притягнув директорку ТзОВ до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483  МК України, а в січні 2024-го — за ч. 2 цієї ж статті Кодексу.

Відомо, що в лютому 2022 року громадянин України в зоні діяльності Волинської митниці ввіз на територію держави екскаватор колісний марки JCB.

Директорка ТзОВ подала до Рівненської митниці необхідні документи для розмитнення транспортного засобу комерційного призначення.

Після перевірки та запитів до Республіки Польща й Федеративної Республіки Німеччина, у товаросупровідних документах були встановлені розбіжності щодо відправника та одержувача митного товару.

Таким чином, директорка ТзОВ вчинила дії, спрямовані на переміщення товару комерційного призначення вартістю 458 500 гривень через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, подавши митному органу документи, що містять неправдиві відомості.

Такими діями директорка Товариства повторно впродовж року вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 483 МК України, що підтверджується сукупністю наявних у матеріалах справи доказів, зокрема, протоколом про порушення митних правил, відомостями, що були надані митними органами РП та ФРН, копією митної декларації з товаросупровідними документами, які стосуються митного оформлення екскаватора.

Підстав вважати їх недопустимими в апеляційного суду немає.

Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 150 відсотків вартості товару поповнить державну скарбницю майже на 700 000 гривень, а конфіскований транспортний засіб буде задіяний у найбільш затребуваній сфері.

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