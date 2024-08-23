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Як надати ДПС згоду на розкриття іншому платнику податкової інформації про себе — інструкція

07:00, 23 серпня 2024
Як через електронний кабінет платник податків може надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків податкової інформації про себе та як отримати таку інформацію і в який термін
Як надати ДПС згоду на розкриття іншому платнику податкової інформації про себе — інструкція
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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, як через електронний кабінет платник може надати податковому органу згоду на розкриття іншому платнику податкової інформації про

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2022 № 261, який набув чинності 19.11.2022, внесено зміни до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 (зі змінами).

Зокрема, п. 22 розд. ІІ Порядку № 637 передбачено, що платникам податків надається право отримати податкову інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, у вигляді документа за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 637, в електронній формі з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу.

Для надання податкової інформації іншим платникам податків платник податків через Електронний кабінет може надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків податкової інформації про нього у самостійно визначеному обсязі, шляхом вибору інформації, яка може бути надана платнику податків (п. 23 розд. ІІ Порядку № 637).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою, а також через вебпортал ДПС.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Розділ «Згода» меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабінету надає платнику можливість надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків (контрагенту) податкової інформації про нього у самостійно визначеному обсязі.

У розділі «Згода» меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабінету потрібно додати «Згоду/припинення згоди на передачу установі інформації про грошові зобов’язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС», заповнити необхідні поля: вказати податковий номер платника, якому надається згода на отримання податкової інформації та із зазначеного переліку обрати вид інформації, яка буде доступна для перегляду іншому платнику, зберегти та підписати заповнену Згоду.

Платник податків (контрагент) може переглянути інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб у меню «Інформація про бізнес-партнера» приватної частини Електронного кабінету вказавши податковий номер платника, який надав згоду на отримання інформації.

Для отримання витягу «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі» необхідно натиснути кнопку «Сформувати витяг» (інформація формується у режимі реального часу).

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