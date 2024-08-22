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6 тисяч доларів за визнання непридатними до військової служби: на Чернігівщині судитимуть адвокатку

23:58, 22 серпня 2024
За даними прокуратури, обвинувачена надавала допомогу з виготовлення медичної документації щодо наявності захворювань та видачі висновків ВЛК щодо визнання чоловіків непридатними до служби.
6 тисяч доларів за визнання непридатними до військової служби: на Чернігівщині судитимуть адвокатку
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У Чернігівській області направлено до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки за фактами пособництва в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, підроблення офіційних документів, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка, яка займається адвокатською діяльністю у Ніжинському районі, ймовірно, отримувала від своїх клієнтів неправомірну вигоду за визнання їх обмежено придатними чи непридатними для проходження військової служби та подальшої демобілізації.

«За 6 тисяч доларів обвинувачена надавала допомогу з виготовлення медичної документації щодо наявності захворювань та видачі висновків військово-лікарської комісії щодо визнання чоловіків непридатними до військової служби. З цією метою вона організовувала безпідставне поміщення клієнтів до неврологічного відділення для оформлення фіктивних паперів про лікування та постановлення неправдивого діагнозу», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними прокуратури, обвинувачена вносила недостовірні відомості до медичних карток амбулаторних хворих, виписок з них, проставляла відтиски підроблених печаток. Також вона допомагала в оформленні відстрочок у зв’язку з навчанням, виготовляючи довідки нібито про здобуття вищої освіти в одному з київських університетів.

Вказані дії призвели до перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, ускладнюючи їх комплектування військовослужбовцями шляхом призову на військову службу на основі загального військового обов’язку, а також підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності.

За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

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