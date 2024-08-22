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6 тысяч долларов за признание непригодными к военной службе: в Черниговской области будут судить адвоката

23:58, 22 августа 2024
По данным прокуратуры, обвиняемая оказывала помощь по изготовлению медицинской документации о наличии заболеваний и выдаче выводов ВВК о признании мужчин непригодными к службе.
6 тысяч долларов за признание непригодными к военной службе: в Черниговской области будут судить адвоката
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В Черниговской области направлен в суд обвинительный акт в отношении адвоката по фактам пособничества в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, совершенной по предварительному сговору группой лиц, подлог официальных документов, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, женщина, занимающаяся адвокатской деятельностью в Нежинском районе, вероятно, получала от своих клиентов неправомерную выгоду за признание их ограниченно пригодными или непригодными для прохождения военной службы и последующей демобилизации.

«За 6 тысяч долларов обвиняемая оказывала помощь по изготовлению медицинской документации о наличии заболеваний и выдаче выводов военно-врачебной комиссии о признании мужчин непригодными к военной службе. С этой целью она организовывала безосновательное помещение клиентов в неврологическое отделение для оформления фиктивных бумаг о лечении и постановке ложного диагноза», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным прокуратуры, обвиняемая вносила недостоверные сведения в медицинские карты амбулаторных больных, выписок из них, проставляла оттиски поддельных печатей. Также она помогала в оформлении отсрочек в связи с учебой, производя справки якобы о получении высшего образования в одном из киевских университетов.

Указанные действия привели к препятствованию законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, усложняя их комплектование военнослужащими путем призыва на военную службу на основе всеобщего воинского долга, а также поддержание на должном уровне боевой и мобилизационной готовности и боеспособности.

За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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