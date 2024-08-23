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Как предоставить ГНС согласие на раскрытие другому плательщику налоговой информации о себе — инструкция

07:00, 23 августа 2024
Как через электронный кабинет налогоплательщик может дать контролирующему органу согласие на раскрытие другому налогоплательщику налоговой информации о себе и как получить такую ​​информацию и в какой срок
Как предоставить ГНС согласие на раскрытие другому плательщику налоговой информации о себе — инструкция
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, как через электронный кабинет плательщик может предоставить налоговому органу согласие на раскрытие другому плательщику налоговой информации о

Приказом Министерства финансов Украины от 26.08.2022 № 261, который вступил в силу 19.11.2022, внесены изменения в Порядок функционирования Электронного кабинета, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 № 637 (с изменениями).

В частности, п. 22 разд. ІІ Порядка № 637 предусмотрено, что налогоплательщикам предоставляется право получить налоговую информацию о других налогоплательщиках по предварительно предоставленному согласию таких лиц, в виде документа по форме согласно приложению 5 к Порядку № 637, в электронной форме с наложением квалифицированной электронной печати контролирующего органа.

Для предоставления налоговой информации другим налогоплательщикам налогоплательщик через Электронный кабинет может предоставить контролирующему органу согласие на раскрытие другому налогоплательщику налоговой информации о нем в самостоятельно определенном объеме путем выбора информации, которая может быть предоставлена ​​налогоплательщику (п. 23 разд. ІІ Порядка № 637).

Вход в электронный кабинет осуществляется по адресу, а также через вебпортал ГНС.

Вход в частную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг через Интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія.Підпис или «облачная» квалифицированная электронная подпись.

Раздел «Согласие» меню «Настройки» частной части Электронного кабинета предоставляет плательщику возможность дать контролирующему органу согласие на раскрытие другому налогоплательщику (контрагенту) налоговой информации о нем в самостоятельно определенном объеме.

В разделе «Согласие» меню «Настройки» частной части Электронного кабинета нужно добавить «Согласие/прекращение согласия на передачу учреждению информации о денежных обязательствах налогоплательщика и его задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на органы ГНС», заполнить необходимые поля : указать налоговый номер плательщика, которому предоставляется согласие на получение налоговой информации и из указанного перечня выбрать вид информации, доступной для пересмотра другому плательщику, сохранить и подписать заполненное Соглашение.

Налогоплательщик (контрагент) может пересмотреть информацию о других налогоплательщиках по предварительно предоставленному согласию таких лиц в меню «Информация о бизнес-партнере» частной части Электронного кабинета, указав налоговый номер плательщика, который дал согласие на получение информации.

Для получения выписки «Налоговая информация по предварительно предоставленному согласию налогоплательщика в определенном им объеме» необходимо нажать кнопку «Сформировать выписку» (информация формируется в режиме реального времени).

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