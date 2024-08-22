Апелляционный суд взыскал с нарушительницы таможенных правил 700 тысяч гривен: суть дела

Директор ООО совершила правонарушения, касающиеся таможенного оформления экскаватора.

Ровенский апелляционный суд взыскал с нарушительницы таможенных правил 700 тысяч гривен и конфисковал в доход государства товар - экскаватор колесной марки JCB. Это решение окончательно и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную на постановление местного суда, которой 26-летний директор Общества с ограниченной ответственностью (далее в тексте — ООО) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и наложен на нее штраф в размере 150 процентов стоимости товара, что составляет 687 749 гривен, с конфискацией товара — экскаватора колесного марки JCB.

Защитница лица, привлеченного к админответственности, в апелляционной жалобе просила отменить обжалуемое постановление, а производство по делу закрыть в связи с отсутствием в действиях его доверительницы происшествия и состава административного правонарушения.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных требований и оставил постановление суда предыдущей инстанции без изменений, как законное и обоснованное.

Из материалов дела известно, что в октябре прошлого года местный суд привлек директора ООО к административной ответственности по ч. 1 ст. 483 ТК Украины, а в январе 2024-го по ч. 2 этой же статьи Кодекса.

Известно, что в феврале 2022 года гражданин Украины в зоне деятельности Волынской таможни ввез на территорию государства экскаватор колесной марки JCB.

Директор ООО подала в Ровенскую таможню необходимые документы для растаможивания транспортного средства коммерческого назначения.

После проверки и запросов в Республику Польша и Федеративной Республики Германия, в товаросопроводительных документах были установлены разногласия по поводу отправителя и получателя таможенного товара.

Таким образом, директор ООО сделала действия, направленные на перемещение товара коммерческого назначения стоимостью 458 500 гривен через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, предоставив таможенному органу документы, содержащие ложные сведения.

Такими действиями директор Общества повторно в течение года совершила правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 483 ТК Украины, что подтверждается совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств, в частности, протоколом о нарушении таможенных правил, сведениями, предоставленными таможенными органами РП и ФРГ, копией таможенной декларации с товаросопроводительными документами, касающимися таможенного оформления экскаватора.

Оснований считать их недопустимыми в апелляционном суде нет.

Административное взыскание в виде штрафа в размере 150 процентов стоимости товара пополнит государственную казну почти на 700 000 гривен, а конфискованное транспортное средство будет задействовано в наиболее востребованной сфере.

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