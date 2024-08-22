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Парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту

21:18, 22 августа 2024
Теперь пациент может играть в Counter-Strike, одновременно перемещаясь по карте и смотря по сторонам.
Парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту
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Второй пациент, которому вживили мозговой чип компании Илона Маска Neuralink, может играть в компьютерную игру Counter-Strike 2 силой мысли. Об этом сообщили в компании Neuralink.

Устройство позволяет парализованным пациентам использовать цифровые устройства.

Муж по имени Алекс потерял контроль над своими конечностями после травмы спинного мозга, а теперь использует имплантат для дистанционного управления мышью на ноутбуке.

Операция, проведённая в Неврологическом институте Барроу (штат Аризона) прошла успешно. На следующий день Алекса выписали и его восстановление прошло хорошо.

С помощью Link он улучшил свои навыки играть в видеоигры и начал изучать, как использовать программное обеспечение для проектирования 3D-объектов.

Как рассказали в компании, Алексу понадобилось менее 5 минут, чтобы он начал управлять курсором после подключения Link к компьютеру. Через несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность в игре Webgrid, цель которой – как можно быстрее нажимать цели на сетке, минимизируя ошибочные нажатия. Результат измеряется в битах в секунду (BPS).

После завершения первого исследовательского сеанса Алекс продолжил самостоятельно тестировать возможности Link, используя его для игры в шутер от первого лица Counter-Strike 2.

До операции Алекс любил играть с помощью джойстика Quadstick, управляемого ртом. Но джойстик Quadstick позволял выбрать только одно действие за один раз – либо перемещение по карте, либо прицеливание.

Так, Алексу приходилось переключаться между функциями мыши и клавиатуры во время игры.

Теперь благодаря чипу Neuralink он может прицеливаться с помощью импланта, просто думая об этом и одновременно двигаться, используя контроллер.

«Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо», – рассказал Алекс Neuralink.

Наряду с играми Алекс также использовал имплант для разработки 3D проектов в CAD (система автоматизированного проектирования или система автоматизации проектных работ).

В частности, он создавал специальный крепеж для электрического зарядного устройства для имплантата Neuralink. Затем крепление было напечатано на 3D-принтере.

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