В Луцке около 60 летучих мышей залетели в квартиру, фото

Хозяевам пришлось вызывать спасателей.

Фото: ГСЧС

В городе Луцк в одной из квартир поселились около 60 летучих мышей, сообщает ГСЧС.

Пока квартира на седьмом этаже была пустой несколько дней, в нее проникли летучие мыши. Когда владельцы вернулись и увидели стаю рукокрылых на карнизе, они не раздумывая вызвали спасателей.

Работники ГСЧС выловили около 60 летучих мышей и выпустили их на улицу.

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