Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Японське саке внесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

23:30, 5 грудня 2024
До нематеріальної культурної спадщини внесли не тільки сам напій, але й традицію його приготування.
Японське саке внесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ЮНЕСКО визнало японський алкогольний рисовий напій саке культурною спадщиною людства. Про це повідомляє The Guardian.

До нематеріальної культурної спадщини внесли не тільки сам напій, але й традицію його приготування.

Саке смакують у місцевих пабах ізакая, розливають під час весіль і подають злегка охолодженим для особливих подій. Японці почали його пити ще з VIII століття, вважаючи, що напій відганяє злих духів.

Саке варять із суміші рису, води, дріжджів та спеціального моху під назвою «коджі». Процес радше нагадує виробництво пива, ніж горілки, проте в результаті виходить високоградусний напій, який можна подавати холодним, гарячим чи кімнатної температури.

Останніми роками попит на саке в Японії постійно скорочується: його сприймають лише як частину церемоній чи особливих застіль. Японські посадовці сподіваються, що визнання саке популяризує напій, а місцева молодь обиратиме його замість вина, віскі або пива.

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що «в захваті» від світового визнання традиційного приготування саке. Він привітав тих, хто відданий справі збереження та популяризації традиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Японія ЮНЕСКО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можливе голосування через Дію на післявоєнних виборах – Комітет Верховної Ради оприлюднив результати дослідження експертів Ради Європи

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про результати цього дослідження щодо оцінки ризиків та можливостей використання альтернативних форм голосування на післявоєнних виборах в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні.

Оприлюднена методика, згідно з якою ВККС буде оцінювати практичні завдання кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду

Практичне завдання з спеціалізації антикорупційного суду кандидати будуть виконувати 16 грудня.

Ілон Маск і Вівек Рамасвамі під час скорочення чиновників та федеральних агентств спиратимуться на рішення Верховного суду США

«Полярною зіркою» для реформ зі скорочення бюрократів стане Конституція США з акцентом на двох важливих рішеннях Верховного суду, винесених під час перебування на посаді президента Байдена.

Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Кабмін схвалив законопроект щодо тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

Кабмін схвалив законопроект щодо порядку прийняття рішення Президентом про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області