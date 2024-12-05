Японське саке внесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

До нематеріальної культурної спадщини внесли не тільки сам напій, але й традицію його приготування.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

ЮНЕСКО визнало японський алкогольний рисовий напій саке культурною спадщиною людства. Про це повідомляє The Guardian.

До нематеріальної культурної спадщини внесли не тільки сам напій, але й традицію його приготування.

Саке смакують у місцевих пабах ізакая, розливають під час весіль і подають злегка охолодженим для особливих подій. Японці почали його пити ще з VIII століття, вважаючи, що напій відганяє злих духів.

Саке варять із суміші рису, води, дріжджів та спеціального моху під назвою «коджі». Процес радше нагадує виробництво пива, ніж горілки, проте в результаті виходить високоградусний напій, який можна подавати холодним, гарячим чи кімнатної температури.

Останніми роками попит на саке в Японії постійно скорочується: його сприймають лише як частину церемоній чи особливих застіль. Японські посадовці сподіваються, що визнання саке популяризує напій, а місцева молодь обиратиме його замість вина, віскі або пива.

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що «в захваті» від світового визнання традиційного приготування саке. Він привітав тих, хто відданий справі збереження та популяризації традиції.

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