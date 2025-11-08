Податкова пояснила, як застрахована особа може перевірити інформацію щодо сплати за неї ЄСВ роботодавцями

Перевірити, чи роботодавець сплатив єдиний соціальний внесок, можна, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду та отримавши витяг з реєстру застрахованих осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Івано-Франківській області повідомляє, як застрахована особа може перевірити інформацію щодо сплати за неї ЄСВ роботодавцями.

Зазначається, що відповідно до ст. 6 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року №16/98-ВР застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з приписами ст. 7 Основ загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту):

а) на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності та господарювання;

б) у фізичних осіб;

2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, гіг-спеціалісти, залучені резидентами Дія Сіті за гіг-контрактами відповідно до Закону України від 15 липня 2021 року №1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Розширений перелік осіб, які підлягають конкретним видам загальнообов’язкового державного соціального страхування, наведено, зокрема, в Законах України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та від 2 березня 2000 року №1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Пунктом 3 частини першої ст. 1 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду України роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства (перелік роботодавців визначений п. 1 частини першої ст. 4 Закону №2464).

Для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону створений автоматизований банк відомостей – реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб), в якому на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються, зокрема, відомості про страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску (страхових внесків) та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ПФУ відповідно до покладених на нього завдань формує та веде Реєстр застрахованих осіб, здійснює заходи щодо надання інформації з Реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону №2464 ( п. 1 частини першої ст. 12 прим. 1 Закону №2464).

Отже, перевірити, зокрема, факт сплати роботодавцями єдиного внеску можна:

звернувшись безпосередньо до будь-якого сервісного центру ПФУ та отримати Витяг з Реєстру застрахованих осіб;

онлайн – шляхом отримання (перегляду) довідки ОК-5 «Індивідуальні відомості про застраховану особу» (містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків з Реєстру застрахованих осіб) на вебпорталі електронних послуг ПФУ або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд». Крім того, довідку ОК-5 можна отримати через вебпортал Дія або через мобільний застосунок «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.