Налоговая объяснила, как застрахованное лицо может проверить информацию об уплате за нее ЕСВ работодателями

Проверить, уплатил ли работодатель единый социальный взнос, можно, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда и получив выписку из реестра застрахованных лиц.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области информирует, как застрахованное лицо может проверить информацию о начислении за него ЕСВ работодателями.

Указывается, что в соответствии со ст. 6 Основ законодательства Украины о общеобязательном государственном социальном страховании от 14 января 1998 года №16/98-ВР застрахованным является физическое лицо, в пользу которого осуществляется общеобязательное государственное социальное страхование.

Согласно положениям ст. 7 Основ общеобязательному государственному социальному страхованию подлежат:

1)лица, работающие на условиях трудового договора (контракта):

а) на предприятиях, в организациях, учреждениях независимо от их форм собственности и хозяйствования;

б) у физических лиц;

2)лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой (члены творческих союзов, творческие работники, не являющиеся членами творческих союзов), граждане — субъекты предпринимательской деятельности, гиг-специалисты, привлеченные резидентами Дія Сіті по гиг-контрактам согласно Закону Украины от 15 июля 2021 года №1667-ІХ «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине».

Расширенный перечень лиц, подлежащих конкретным видам общеобязательного государственного социального страхования, приведён, в частности, в Законах Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и от 2 марта 2000 года №1533-ІІІ «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Пунктом 3 части первой ст. 1 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определено, что застрахованное лицо — физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался в установленном законом порядке единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Персонифицированные сведения о заработной плате (доходе, денежном обеспечении, помощи, компенсации) застрахованных лиц, на которую начислены и с которой уплачены страховые взносы, и другие сведения подаются в Пенсионный фонд Украины работодателями, предприятиями, учреждениями, организациями, воинскими частями и органами, которые выплачивают денежное обеспечение, помощь и компенсации согласно законодательству (перечень работодателей определён в п. 1 части первой ст. 4 Закона №2464).

Для ведения единого учёта физических лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, согласно закону создан автоматизированный банк сведений — реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (далее — Реестр застрахованных лиц), в котором на каждое застрахованное лицо заводится персональная электронная учётная карточка, в которую включаются, в частности, сведения о страховом стаже, заработной плате (доходе, денежном обеспечении), размере уплаченного единого взноса (страховых взносов) и другие данные, необходимые для расчёта и назначения страховых выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования.

ПФУ в соответствии с возложенными на него задачами формирует и ведёт Реестр застрахованных лиц, осуществляет меры по предоставлению информации из Реестра застрахованных лиц согласно Закону №2464 (п. 1 части первой ст. 12¹ Закона №2464).

Таким образом, проверить, в частности, факт уплаты работодателями единого взноса можно:

– обратившись непосредственно в любой сервисный центр ПФУ и получив Выписку из Реестра застрахованных лиц;

– онлайн — путём получения (просмотра) справки ОК-5 «Индивидуальные сведения о застрахованном лице» (содержит данные о сумме заработка для расчёта пенсии, определения страхового стажа, уплаты страховых взносов из Реестра застрахованных лиц) на веб-портале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Кроме того, справку ОК-5 можно получить через веб-портал «Дія» или через мобильное приложение «Дія».

