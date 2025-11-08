Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд скасував передачу землі біля дамби у приватну власність

07:54, 8 листопада 2025
Землі водного фонду, які знаходяться в межах технічно-експлуатаційної зони державної гідротехнічної споруди - захисної дамби не можуть бути передані у приватну власність — висновок суду.
Суд скасував передачу землі біля дамби у приватну власність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув позов прокуратури в інтересах держави щодо незаконної передачі у приватну власність земельної ділянки водного фонду, розташованої в межах технічно-експлуатаційної зони Будище-Свидівоцької захисної дамби. У результаті розгляду суд частково задовольнив позов, скасувавши розпорядження Черкаської РДА, державну реєстрацію права власності та повернувши ділянку державі. Про це розповіли у суді.

Суть справи

У грудні 2020 року виконувач обовязків керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ звернувся до суду з позовом про визнання незаконним та скасування розпорядження, свідоцтва про право власності, скасування державної реєстрації права приватної власності, усунення перешкод шляхом зобовязання повернення державі земельної ділянки водного фонду та скасування її державної реєстрації до Черкаської районної державної адміністрації, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

Позовну заяву прокуратура мотивувала тим, що розпорядженням Черкаської РДА від 11 лютого 2015 року № 30 надано дозвіл 10 громадянам на розробку проектів землеустрою щодо оформлення права власності на земельні ділянки для ведення індивідуального дачного будівництва, що розташовані в адміністративних межах Свидівоцької сільської ради, за межами населеного пункту, за рахунок масиву загальною площею 0,8000 га.

Розпорядженням Черкаської РДА від 27 квітня 2015 року № 109 «Про затвердження проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у власність» затверджено проекти землеустрою та передано у приватну власність 10 громадян земельну ділянку площею 0,0800 га, розташовану в адміністративних межах Свидівоцької сільської ради Черкаського району, за межами населеного пункту для індивідуального дачного будівництва, а пунктом 3 цього розпорядження земельну ділянку віднесено до категорії земель рекреаційного призначення.

Позивач зазначав, що виділення спірної земельної ділянки відбулося із порушенням процедури, встановленої Земельним кодексом України, Законом України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», а, відтак, цільове призначення спірної земельної ділянки залишилось як землі водного фонду, зайняті штучними водосховищами. Чинним законодавством України установлено особливий правовий режим використання земель водного фонду.

Рішення суду

Рішенням Черкаського районного суду Черкаської області від 23 липня 2024 року позов задоволено частково (справа № 707/2874/20).

Визнано незаконним та скасовано розпорядження Черкаської РДА від 27 квітня 2015 року № 109 «Про затвердження проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у власність»; скасовано державну реєстрацію права приватної власності за громадянином на зазначену земельну ділянку з одночасним припиненням речового права на неї; усунуто перешкоди держави в особі Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області та Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ в користуванні та розпоряджанні земельною ділянкою площею шляхом її повернення, а також визнано незаконною та скасовано державну реєстрацію спірної земельної ділянки.

Вирішуючи спір, Черкаський районний суд Черкаської області (з яким погодився Черкаський апеляційний суд та Верховний Суд) виходив з того, що земельна ділянка площею 0,0800 га, належить до земель водного фонду, оскільки знаходиться в межах технічно-експлуатаційної зони державної гідротехнічної споруди - Будище-Свидівоцької захисної дамби, а тому не могла бути передана у приватну власність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси