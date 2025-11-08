Суд скасував передачу землі біля дамби у приватну власність

Землі водного фонду, які знаходяться в межах технічно-експлуатаційної зони державної гідротехнічної споруди - захисної дамби не можуть бути передані у приватну власність — висновок суду.

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув позов прокуратури в інтересах держави щодо незаконної передачі у приватну власність земельної ділянки водного фонду, розташованої в межах технічно-експлуатаційної зони Будище-Свидівоцької захисної дамби. У результаті розгляду суд частково задовольнив позов, скасувавши розпорядження Черкаської РДА, державну реєстрацію права власності та повернувши ділянку державі. Про це розповіли у суді.

Суть справи

У грудні 2020 року виконувач обовязків керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ звернувся до суду з позовом про визнання незаконним та скасування розпорядження, свідоцтва про право власності, скасування державної реєстрації права приватної власності, усунення перешкод шляхом зобовязання повернення державі земельної ділянки водного фонду та скасування її державної реєстрації до Черкаської районної державної адміністрації, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

Позовну заяву прокуратура мотивувала тим, що розпорядженням Черкаської РДА від 11 лютого 2015 року № 30 надано дозвіл 10 громадянам на розробку проектів землеустрою щодо оформлення права власності на земельні ділянки для ведення індивідуального дачного будівництва, що розташовані в адміністративних межах Свидівоцької сільської ради, за межами населеного пункту, за рахунок масиву загальною площею 0,8000 га.

Розпорядженням Черкаської РДА від 27 квітня 2015 року № 109 «Про затвердження проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у власність» затверджено проекти землеустрою та передано у приватну власність 10 громадян земельну ділянку площею 0,0800 га, розташовану в адміністративних межах Свидівоцької сільської ради Черкаського району, за межами населеного пункту для індивідуального дачного будівництва, а пунктом 3 цього розпорядження земельну ділянку віднесено до категорії земель рекреаційного призначення.

Позивач зазначав, що виділення спірної земельної ділянки відбулося із порушенням процедури, встановленої Земельним кодексом України, Законом України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», а, відтак, цільове призначення спірної земельної ділянки залишилось як землі водного фонду, зайняті штучними водосховищами. Чинним законодавством України установлено особливий правовий режим використання земель водного фонду.

Рішення суду

Рішенням Черкаського районного суду Черкаської області від 23 липня 2024 року позов задоволено частково (справа № 707/2874/20).

Визнано незаконним та скасовано розпорядження Черкаської РДА від 27 квітня 2015 року № 109 «Про затвердження проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у власність»; скасовано державну реєстрацію права приватної власності за громадянином на зазначену земельну ділянку з одночасним припиненням речового права на неї; усунуто перешкоди держави в особі Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області та Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ в користуванні та розпоряджанні земельною ділянкою площею шляхом її повернення, а також визнано незаконною та скасовано державну реєстрацію спірної земельної ділянки.

Вирішуючи спір, Черкаський районний суд Черкаської області (з яким погодився Черкаський апеляційний суд та Верховний Суд) виходив з того, що земельна ділянка площею 0,0800 га, належить до земель водного фонду, оскільки знаходиться в межах технічно-експлуатаційної зони державної гідротехнічної споруди - Будище-Свидівоцької захисної дамби, а тому не могла бути передана у приватну власність.

