Суд отменил передачу земли у дамбы в частную собственность

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел иск прокуратуры в интересах государства относительно незаконной передачи в частную собственность земельного участка водного фонда, расположенного в пределах техническо-эксплуатационной зоны Будище-Свидовоцкой защитной дамбы. В результате рассмотрения суд частично удовлетворил иск, отменив распоряжение Черкасской райгосадминистрации, государственную регистрацию права собственности и вернув участок государству. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В декабре 2020 года исполняющий обязанности руководителя Черкасской местной прокуратуры в интересах государства от имени Черкасской областной государственной администрации и Черкасского управления защитных массивов днепровских водохранилищ обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене распоряжения, свидетельства о праве собственности, отмене государственной регистрации права частной собственности, устранении препятствий путем обязательства возврата государству земельного участка водного фонда и отмене его государственной регистрации к Черкасской районной государственной администрации, Главному управлению Госгеокадастра в Черкасской области.

Исковое заявление прокуратура мотивировала тем, что распоряжением Черкасской РГА от 11 февраля 2015 года № 30 было предоставлено разрешение 10 гражданам на разработку проектов землеустройства для оформления права собственности на земельные участки для ведения индивидуального дачного строительства, расположенные в административных границах Свидовецкого сельского совета, за пределами населенного пункта, за счет массива общей площадью 0,8000 га.

Распоряжением Черкасской РГА от 27 апреля 2015 года № 109 «Об утверждении проектов землеустройства и передаче земельных участков в собственность» утверждены проекты землеустройства и передан в частную собственность 10 гражданам земельный участок площадью 0,0800 га, расположенный в административных границах Свидовецкого сельского совета Черкасского района, за пределами населенного пункта для индивидуального дачного строительства, а пунктом 3 этого распоряжения земельный участок отнесён к категории земель рекреационного назначения.

Истец указывал, что выделение спорного земельного участка произошло с нарушением процедуры, установленной Земельным кодексом Украины, Законом Украины «О государственном земельном кадастре», Законом Украины «О землеустройстве», и, следовательно, целевое назначение спорного участка осталось как земли водного фонда, занятые искусственными водохранилищами. Действующим законодательством Украины установлен особый правовой режим использования земель водного фонда.

Решение суда

Решением Черкасского районного суда Черкасской области от 23 июля 2024 года иск удовлетворён частично (дело № 707/2874/20).

Признано незаконным и отменено распоряжение Черкасской РГА от 27 апреля 2015 года № 109 «Об утверждении проектов землеустройства и передаче земельных участков в собственность»; отменена государственная регистрация права частной собственности на указанный земельный участок с одновременным прекращением вещного права на него; устранены препятствия государства в лице Будище-Свидовецкого сельского совета Черкасского района Черкасской области и Черкасского управления защитных массивов днепровских водохранилищ в пользовании и распоряжении земельным участком путём его возврата, а также признана незаконной и отменена государственная регистрация спорного земельного участка.

Разрешая спор, Черкасский районный суд Черкасской области (с выводами которого согласились Черкасский апелляционный суд и Верховный Суд) исходил из того, что земельный участок площадью 0,0800 га относится к землям водного фонда, поскольку находится в пределах техническо-эксплуатационной зоны государственной гидротехнической сооружения — Будище-Свидовецкой защитной дамбы, а потому не мог быть передан в частную собственность.

