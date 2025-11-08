Масований обстріл України — низка потягів суттєво затримується

Інтерсіті з Києва теж затримується.

Вночі Україна пережила черговий масований удар РФ. Внаслідок атак у Полтавській області зафіксовано пошкодження інфраструктури: на кількох станціях відсутнє електропостачання, також пошкоджено контактну мережу на окремих ділянках. Про це повідомила Укрзалізниця.

Низка потягів має суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години.

Наразі затримуються такі потяги:

№ 720 Київ - Харків +6:30 год

№ 22/21 Харків - Львів + 2:30 год

№ 111/112 Львів - Ізюм + 5 год

№ 63/64 Львів - Харків + 5 год

№ 103/104 Гусарівка - Львів +4 год

№ 17/18 Ужгород - Харків +3:40 год

№ 227/228 Гусарівка - Івано-Франківськ +3:30 год.

Для пасажирів поїздів №725 Харків - Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправляємо електропотягом.

Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ - Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом.

