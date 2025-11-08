Практика судов
Массированный обстрел Украины — ряд поездов существенно задерживается

08:30, 8 ноября 2025
Интерсити из Киева тоже задерживается.
Ночью Украина пережила очередной массированный удар со стороны РФ. В результате атак в Полтавской области зафиксированы повреждения инфраструктуры: на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, также повреждена контактная сеть на отдельных участках. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Ряд поездов имеет существенные задержки в пути, поскольку движение на указанных участках возможно только с использованием тепловозов. Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях также будут курсировать с возможными задержками ориентировочно на 1,5–2 часа.

В настоящее время задерживаются следующие поезда:

№720 Киев – Харьков +6:30 ч

№22/21 Харьков – Львов +2:30 ч

№111/112 Львов – Изюм +5 ч

№63/64 Львов – Харьков +5 ч

№103/104 Гусаровка – Львов +4 ч

№17/18 Ужгород – Харьков +3:40 ч

№227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск +3:30 ч

Для пассажиров поезда №725 Харьков – Киев Интерсити+ будет организована посадка в Полтаве, куда их доставят электропоездом.

Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев – Харьков Интерсити+ будут доставлены из Полтавы до конечной станции Харьков электропоездом.

