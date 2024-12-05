Японское саке внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО

В нематериальное культурное наследие внесли не только сам напиток, но и традицию его приготовления.

Иллюстративное фото из открытых источников

ЮНЕСКО признало японский алкогольный рисовый напиток саке культурным наследием человечества. Об этом сообщает The Guardian.

В нематериальное культурное наследие внесли не только сам напиток, но и традицию его приготовления.

Саке смакуют в местных пабах изакая, разливают во время свадеб и подают слегка охлажденным для особых событий. Японцы начали его пить еще с VIII века, считая, что напиток отгоняет злых духов.

Саке варят из смеси риса, воды, дрожжей и специального мха под названием «коджи». Процесс скорее напоминает производство пива, чем водки, однако в результате получается высокоградусный напиток, который можно подавать холодной, горячей или комнатной температурой.

В последние годы спрос на саке в стране восходящего солнца постоянно сокращается: его воспринимают только как часть церемоний или особых застолий. Японские чиновники надеются, что признание саке популяризирует напиток, а местная молодежь будет выбирать его вместо вина, виски или пива.

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил, что «в восторге» от мирового признания традиционного приготовления сакэ. Он приветствовал тех, кто предан делу сохранения и популяризации традиции.

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