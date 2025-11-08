Зеленський звільнив двох заступників секретаря РНБО

Указами Зеленського звільнено Сергія Демедюка та Андрія Кононенка.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад двох заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Так указом №831/2025, з посади заступника секретаря РНБО звільнено Сергія Демедюка.

Указом №832/2025 з посади заступника секретаря РНБО звільнено Андрія Кононенка.

Раніше Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО та затвердив нову структуру.

