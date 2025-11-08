Зеленский уволил двух заместителей секретаря СНБО

Указами Зеленского уволены Сергей Демедюк и Андрей Кононенко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей двух заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так указом №831/2025, с должности заместителя секретаря СНБО уволен Сергей Демедюк.

Указом №832/2025 с должности заместителя секретаря СНБО уволен Андрей Кононенко.

Ранее Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата СНБО и утвердил новую структуру.

