У Києві після обстрілу діють екстрені відключення світла — що відомо про наслідки ворожої атаки

Фіксують сильні перепади напруги в Києві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ уночі 8 листопада пережив черговий російський обстріл. Відомо про падіння уламків дрона в Печерському районі. Про це розповів повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

В Печерському районі столиці сталося займання внаслідок атаки дронами: на двох локаціях загорілись авто. Інформація про постраждалих уточнюється.

Мер Віталій Кличко додав, що, за попередніми даними, уламки БпЛА впали у дворі житлового будинку на Печерську.

У Києві за розпорядженням Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії.

Тим часом у столиці та інших регіонах фіксують сильні перепади напруги.

Оновлено: Екстрені відключення скасовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.