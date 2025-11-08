Практика судов
В Киеве после обстрела действуют экстренные отключения света — что известно о последствиях вражеской атаки

08:12, 8 ноября 2025
Фиксируют сильные перепады напряжения в Киеве.
Киев ночью 8 ноября пережил очередной российский обстрел. Известно о падении обломков дрона в Печерском районе. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В Печерском районе столицы произошло возгорание в результате атаки дронами: на двух локациях загорелись автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Виталий Кличко добавил, что, по предварительным данным, обломки БПЛА рухнули во дворе жилого дома на Печерске.

В Киеве по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.

Между тем, в столице и других регионах фиксируют сильные перепады напряжения.

Обновлено: Экстренные отключения отменены.

