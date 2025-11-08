Практика судів
В Укрзалізниці відповіли, де візьмуть гроші на програму безкоштовних «кілометрів» для українців

07:36, 8 листопада 2025
Фінансування планують забезпечити за рахунок місць, що залишаються порожніми, каже голова правління Олександр Перцовський.
В Укрзалізниці відповіли, де візьмуть гроші на програму безкоштовних «кілометрів» для українців
Програма «УЗ-3000», яка передбачає перевезення для громадян, не вимагатиме додаткового фінансування з державного бюджету. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає Радіо Свобода.

За його словами, ініціатива буде реалізована за рахунок місць, що залишаються порожніми у непікові періоди, а також завдяки перегляду цін у преміум-сегменті.

«Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається «кілометрами», а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який сьогодні ще зарегульований. Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують», — пояснив Перцовський.

Він уточнив, що програма не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ та міжнародних маршрутів. Для цих напрямків «Укрзалізниця» планує запровадити динамічні ціни та додаткові сервіси.

Програма триватиме чотири місяці — у період найнижчого попиту на квитки. За словами Перцовського, минулого року близько мільйона місць залишалися незайнятими в зимовий сезон. У середньому, у цей період щомісяця є від 200 до 250 тисяч вільних місць у поїздах далекого сполучення.

«І саме їх «Укрзалізниця» пропонує використати для соціальної програми. Ми хочемо збалансувати попит, заповнити ці місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає», — зазначив він.

Програму планують запустити вже в грудні, а перший етап буде орієнтований на мешканців прифронтових регіонів.

