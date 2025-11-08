Практика судов
В Укрзализныце ответили, откуда возьмут деньги на программу бесплатных «километров» для украинцев

07:36, 8 ноября 2025
Финансирование планируют обеспечить за счет счет мест, которые остаются пустыми, сообщил председатель правления Александр Перцовский.
Программа «УЗ-3000», которая предусматривает перевозки для граждан, не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета. Об этом во время встречи с журналистами рассказал председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передает Радио Свобода.

По его словам, инициатива будет реализована за счет мест, которые остаются пустыми в непиковые периоды, а также благодаря пересмотру цен в премиум-сегменте.

«Чтобы компенсировать возможную потерю дохода от тех, кто воспользуется “километрами”, а так все равно поехал бы за деньги, параллельно внедряем компенсаторы, в частности более гибкое ценообразование в премиум-сегменте, который сегодня еще зарегулирован. Поэтому эти дополнительные километры не увеличивают нагрузку на государственный бюджет», — объяснил Перцовский.

Он уточнил, что программа не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международных маршрутов. Для этих направлений «Укрзализныця» планирует внедрить динамические цены и дополнительные сервисы.

Программа продлится четыре месяца — в период наименьшего спроса на билеты. По словам Перцовского, в прошлом году около миллиона мест оставались незанятыми в зимний сезон. В среднем, в этот период ежемесячно есть от 200 до 250 тысяч свободных мест в поездах дальнего сообщения.

«И именно их “Укрзализныця” предлагает использовать для социальной программы. Мы хотим сбалансировать спрос, заполнить эти места и разгрузить пиковые даты, когда билетов практически нет», — отметил он.

Программу планируют запустить уже в декабре, а первый этап будет ориентирован на жителей прифронтовых регионов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
