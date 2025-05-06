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Netflix опублікував тизер третього сезону «Гри в кальмара» – відео

14:09, 6 травня 2025
Netflix показав тизер фінального сезону «Гри в кальмара».
Netflix опублікував тизер третього сезону «Гри в кальмара» – відео
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Netflix опублікував тизер третього, заключного сезону серіалу «Гра в кальмара». Його вихід запланований на 27 червня.

В описі до відео Netflix розкрив деякі подробиці сюжету нового сезону. У синопсисі сказано:

«Після кривавої кінцівки сезону 2 в третьому, фінальному сезоні найпопулярнішого серіалу Netflix Гі Хун, також відомий як гравець 456, опинився в найскрутнішому становищі. Але Гра в кальмара не зупиняється ні для кого, тож Гі Хуну доведеться ухвалювати важливі рішення перед лицем непереборного відчаю. На нього й інших уцілілих гравців чекають ще смертоносніші ігри, що стануть справжнім випробуванням рішучості. З кожним раундом наслідки їх рішень ставатимуть ще фатальнішими.

Водночас Ін Хо в ролі Фронтмена вітає особливо важливих персон, а його брат Джун Хо продовжує пошук таємничого острова, не здогадуючись про зрадника. Чи зробить Гі Хун правильний вибір, чи Фронтмен урешті зламає його волю?».

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