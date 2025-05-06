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У Силах оборони Півдня спростували чутки про підготовку десанту росіян на Херсонщині

15:57, 6 травня 2025
За словами речника Сил оборони Півдня Волошина, ознак десантної операції РФ на Херсонщині немає — усе під контролем.
У Силах оборони Півдня спростували чутки про підготовку десанту росіян на Херсонщині
Фото: ТСН
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Інформація про нібито підготовку масштабної десантної операції російських військ у Херсонській області не відповідає дійсності. Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин, пише журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами Волошина, українська розвідка пильно відстежує переміщення плавзасобів противника на лівобережжі Дніпра та навколишніх островах.

«Ми не бачимо ознак підготовки до штурму. Українська розвідка контролює буквально кожен з плавзасобів, якими користуються окупанти на лівобережжі та островах. Ми знаємо місце буквально кожного човна. Їхня загальна кількість, якщо рахувати не тільки на островах, а на всій окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини, включно з тими, які перекинули з Криму, не більше сотні одиниць. Частина їх використовується для охорони Кінбурнської коси», — наголосив полковник.

Також він додав, що у противника наразі немає достатнього особового складу для проведення повноцінного штурму, а ознак підготовки артилерії чи іншого озброєння поблизу лінії фронту, яке необхідне для наступальних дій, також не зафіксовано.

Сили оборони Півдня запевняють, що ситуація на напрямку перебуває під повним контролем.

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росія Херсон війна

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