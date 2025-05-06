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В Силах обороны Юга опровергли слухи о подготовке десанта россиян на Херсонщине

15:57, 6 мая 2025
По словам представителя Сил обороны Юга Волошина, признаков десантной операции РФ на Херсонщине нет – все под контролем.
В Силах обороны Юга опровергли слухи о подготовке десанта россиян на Херсонщине
Фото: ТСН
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Информация о якобы подготовке масштабной десантной операции российских войск в Херсонской области не соответствует действительности. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

По словам Волошина, украинская разведка пристально отслеживает перемещение плавсредств противника на левобережье Днепра и окружающих островах.

«Мы не видим признаков подготовки к штурму. Украинская разведка контролирует буквально каждое из плавсредств, которыми пользуются оккупанты на левобережье и островах. Мы знаем место буквально каждой лодки. Их общее количество, если считать не только на островах, а на всей оккупированной части Херсонщины и Николаевщины, включая те, которые перебросили из Крыма, не более сотни единиц. Часть их используется для охраны Кинбурнской косы», - подчеркнул полковник.

Также он добавил, что у противника пока нет достаточного личного состава для проведения полноценного штурма, а признаков подготовки артиллерии или другого вооружения вблизи линии фронта, которое необходимо для наступательных действий, также не зафиксировано.

Силы обороны Юга уверяют, что ситуация на направлении находится под полным контролем.

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