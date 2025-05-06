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Україна повернула з російського полону 205 захисників, фото

15:39, 6 травня 2025
205 українських військовослужбовців повертаються з полону в рамках обміну.
Україна повернула з російського полону 205 захисників, фото
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У результаті чергового обміну полоненими до України повернулися 205 військовослужбовців, які перебували в російському полоні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених — як молоді бійці, так і досвідчені військові з майже всіх підрозділів Збройних Сил. Це, зокрема, оборонці Маріуполя та воїни, які боронили позиції по всій лінії фронту.

«Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні», — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна щоденно веде боротьбу за звільнення своїх громадян і зробить усе можливе, щоб повернути кожного з них додому.

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росія війна полон Володимир Зеленський обмін полоненими

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