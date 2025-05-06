Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 6 травня

Кабмін деталізував порядок медоглядів і відстрочок.

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку. Уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Внесено зміни до Положення про Державну міграційну службу України з метою приведення його у відповідність до ЗУ № 4017-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру», зокрема, у частині забезпечення розгляду скарг, повноважень Державної міграційної служби щодо відкликання або визнання недійсними дозволів на імміграцію, відкликання посвідки на постійне проживання, відкликання або визнання недійсним рішення про визнання особою без громадянства, уповноваження ДМС на видачу наказів, які є адміністративними актами, а також погодження з головами місцевих державних адміністрацій призначення на посаду керівників територіальних органів ДМС.

Внесено зміни до постанови КМУ від 29.07.2009 № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Уточнено окремі положення вищезазначеного Порядку прийому на навчання щодо документів для вступу на навчання, вступних випробувань, особливостей відрахування, поновлення/переведення на навчання, атестації (з урахуванням норм законодавства про вищу освіту), а також предмет регулювання відповідного Порядку (для врегулювання особливостей навчання магістрів за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби на певні форми здобуття освіти). Виключено ряд положень Порядку, що регулюються законодавством про вищу освіту, з метою уникнення їх дублювання.

Затверджено Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про безвізові поїздки громадян, які користуються дипломатичними паспортами, від 25.11.2011, вчинений 18.03.2025 у м. Нью-Делі. Положення Протоколу передбачають скасування візових вимог для в’їзду і короткострокового перебування громадян України – пред’явників службових паспортів на території Республіки Індія до 90 днів та громадян Республіки Індія – пред’явників офіційних паспортів на території України до 90 днів протягом 180 днів.

Схвалено Концепцію Державної цільової програми підтримки підприємств, що впроваджують найкращі доступні технології та методи управління на період до 2030 року. Концепція Державної цільової програми визначає головні передумови для підтримки підприємств, які впроваджують найкращі доступні технології та методи управління, а також підстави для розроблення та затвердження Державної цільової програми підтримки підприємств, що впроваджують найкращі доступні технології та методи управління. Передбачається розроблення Програми на період до 2030 року. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів визначено державним замовником Програми.

Здійснено розподіл у 2025 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй на рахунок для задоволення потреб освіти і науки, відкритий Міністерству освіти і науки в Національному банку, на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, інвентарю та устаткування для шкільних їдалень (харчоблоків) в обсязі 4 млн. 920,2 тис. гривень. Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, інвентарю та устаткування для шкільних їдалень (харчоблоків).

Внесено зміни до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики з метою приведення їх у відповідність до ЗУ № 4150-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння забезпеченню сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану». Спрощено процедуру розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики з метою надання електронних комунікаційних послуг для задоволення потреб військових формувань, в умовах дії воєнного стану в Україні. Передбачено, що якщо доступ до інфраструктури обʼєкта електроенергетики необхідний для розміщення технічних засобів електронних комунікацій з метою надання електронних комунікаційних послуг для задоволення потреб військових формувань, утворених відповідно до закону, таке розміщення здійснюється без розроблення та видачі технічних умов, проектної документації щодо доступу до інфраструктури обʼєкта електроенергетики та до укладення договору з доступу. Заборонено під час воєнного чи надзвичайного стану в Україні демонтувати технічні засоби електронних комунікацій, розміщені на елементах інфраструктури обʼєкта електроенергетики з дотриманням вимог законодавства, крім випадків здійснення таких дій за рішенням замовника чи суду.

Перейменовано: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України; Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України; Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України; Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції: Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України; Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України; Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України; Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань: Північно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції; Південно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. Установлено, що утворення вищезазначених міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції здійснюється в межах граничної чисельності працівників територіальних органів Міністерства юстиції (включаючи органи виконання покарань), затвердженої постановою КМУ від 05.04.2014 N 85, та визначених кошторисом бюджетних асигнувань Міністерству і його територіальним органам на 2025 рік. Затверджено переліки адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюються повноваження відповідних міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції.

Доповнено додаток 2 «Схема тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій» до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» новим розділом «XLVII. Центри підготовки громадян до національного спротиву» та визначено розміри посадових окладів працівників центрів за тарифними розрядами у діапазоні від 6 до 16.

Внесено зміни до постанови КМУ від 20.01.2023 № 55 «Про затвердження Порядку оформлення довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах» з метою приведення її у відповідність до ЗУ № 4257-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України». Затверджено, серед іншого, зразок довідки про перебування громадянина України у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України та покладено на Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України, повноваження щодо видачі таких довідок.

Внесено зміни до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я з метою упорядкування та уточнення процедур використання коштів, з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритого МОЗ у Національному банку для зарахування добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету обліковуються за кодом бюджетної класифікації «Кошти, отримані Міністерством охорони здоровʼя України на рахунок для задоволення потреб охорони здоров'я». Урегульовано питання щодо подачі пропозицій заявниками, використання коштів в разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахунка, норми звітування стосовно використання коштів та стану реалізації проекту, на виконання якого було розподілено кошти, а також унормовано перерозподіл товарів та норми попередньої оплати у договорах. Врегульовано питання позитивної курсової різниці після зарахування коштів на рахунок спеціального фонду державного бюджету, що відкритий у Казначействі, яка виникає в процесі конвертації валюти з рахунку для задоволення потреб охорони здоров'я, шляхом прийняття рішення Комісії щодо можливості розподілу та/або передачі коштів.

Здійснено розподіл коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров'я, відкритого Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, у 2025 році, які є залишком коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані Міністерством охорони здоровʼя на рахунок для задоволення потреб охорони здоровʼя у 2024 році, за напрямами, передбаченими абзацами другим і шостим пункту 2 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2022 N 491, у частині закупівлі спеціалізованих санітарних транспортних засобів і послуг з технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану та випробувань шляхом встановлення Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків у сумі 26 млн. 182,2 тис. гривень (із них видатки споживання - 14 тис. гривень, видатки розвитку - 26 млн. 168,2 тис. гривень) за новою бюджетною програмою. Установлено, що за новою бюджетною програмою, на яку розподіляються вищезазначені кошти, головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним виконавцем є Міністерство охорони здоров'я, а одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України».

Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою покриття витрат за грудень 2024 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 89 млн. 882 тис. 894 гривні, а саме: центральним органам виконавчої влади - 14 млн. 43 тис. 650 гривень для надання ​компенсації підприємствам,​установам ​i​ закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління (крім державних закладів освіти, зазначених у статтях 89 i 90 Бюджетного кодексу Украіни); Міністерству соціальної політики - 69 млн. 682 тис. 87 гривень для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) 6 млн. 157 тис. 157 гривень для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти). Внесено зміни до розпоряджень КМУ від 21.02.2025 № 147 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за жовтень 2024 р. об’єктів державної, комунальної та приватної власності» та від 04.04.2025 № 302 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за листопад 2024 р. об’єктів державної, комунальної та приватної власності» в частині зменшення суми обсягу видатків з резервного фонду державного бюджету, виділених Міністерству соціальної політики для Одеської та Рівненської обласних державних (військових) адміністрацій для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, з метою покриття витрат за спожиті комунальні послуги за жовтень, листопад 2024 року.

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